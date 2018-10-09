涉嫌在台性骚扰女翻译 巴拉圭移民局长引咎辞职 台网友讽刺当局粉饰太平

台湾友邦巴拉圭的移民局局长日前赴台出席活动，在餐叙期间传出对台湾女翻译性骚扰，而移民署竟称这是“文化差异”导致的，意欲粉饰太平。

据联合新闻网报道，不久后巴拉圭涉事官员因为此事主动辞职，台网友认为，台当局此前的“解释”无疑成了个笑话。

台湾友邦巴拉圭总统马里奥·阿布多·贝尼特斯访台，台湾地区领导人蔡英文以“隆重军礼”迎接。不料，同日却爆出这件令双方都十分尴尬的事。

据悉，这名高官在餐叙场合，涉嫌摸坐在旁边的女翻译大腿，女翻译事后不堪受辱，于5日向台北地检署提告。

不料，台移民署8日称，南美洲国家人民相当热情，打招呼及感谢的方式与台湾有相当大差异，女翻译可能是因为对方的热情表现产生误会。双方已达成和解，女翻译也撤告。事情就这样被台当局平息了下来。

然而，移民署随后却被狠狠“打脸”了。据悉，涉事的巴拉圭移民局局长已经向巴拉圭内政部长请辞，并且获得了批准。报道称，该官员在事情发生后，曾致电内政部长解释发生了什么，之后就请辞了。

这个消息也让台网友炸了锅，不少网民痛批台当局“媚外”“推卸责任”，妄图粉饰太平却遭“友邦”打脸。有网友直接质问，如果真的是“文化差异”导致的误会，这名高官有必要辞职吗？

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