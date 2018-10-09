被批离民众很远 赖清德：深澳民众支持超超临界发电

詹顺贵昨天上午才请辞环保署副署长，下午就通过观塘案。国民党立委蒋万安质询赖清德，上周赖揆说观塘环评若通过可考虑不盖深澳电厂，所以深澳电厂是否确定不兴建了？赖清德表示，经济部会先盘点天然气发电计划，如果电力有办法稳定供电，可以考虑深澳后续兴建与否，这部分是应民进党立委罗致政的质询，行政院当然支持经济部的立场，但目的都是要稳定供电，“没有说拿观塘换深澳。”

据联合新闻网报道，蒋万安质疑，上周二国民党立委王育敏询问赖清德是否还要盖深澳电厂，当时赖答覆说这是行政院政策，但不到3天，态度就180度大转变，突然将深澳跟观塘绑在一起，所以外界才会说观塘换深澳，观塘上深澳下。

蒋万安问赖清德是什么时候开始有这样的想法？赖清德表示，行政院的职责就是稳定供电，有办法稳定供电可以重新考量。蒋万安再问，所以是上星期五才突然想到可以掛在一起？赖清德说，“委员的指教是合理的”，因为王育敏质询时，他仍然认为观塘跟深澳都要持续推动，但当上周五罗致政询问观塘有办法过，深澳要不要重新考虑的时候，既然经济部站在主管机关的立场愿意去评估，行政院当然要支持。

蒋万安再问赖清德，这个决定有跟桃园市长郑文灿沟通过吗？知道郑当时的承诺吗？蒋万安指，郑文灿当时说，藻礁要超过千年才能形成，是珍贵的自然文化资产，还批评时任桃园县长吴志扬，执政的思考格局还是经济掛帅、水泥城市。蒋万安也把郑问灿批评“藻礁见证了政商的粗暴”这句话送给赖清德。

赖清德坦言，他确实未跟郑文灿讨论过，但现在行政院送到环评大会的计划有跟之前的计划大不相同，开发的面积只剩23公顷，在郑文灿未当市长的时候是223公顷，就是要符合蔡英文“藻礁永存”这句话的理念。

话锋一转，蒋万安又问，赖清德过去说深奥是用乾净的媒及最新的设备超超临界，不建深澳北部会缺电，发展会受限，但上周五应委员质询就说观塘过深澳可以评估，但对于过去当地的居民反对，还有研究报告说500多人未来会死亡，为什么赖清德现在才突然转折，这中间到底发生什么事？

赖清德解释，那份会造成500多人死亡的报告做了太多假设，以至于不可能是正确的，而且深澳地区民众是支持超超临界的燃煤发电。蒋万安说，“院长你真的离民众很远”，赖清德回应“没有错”，“当地的民众没有错，的确是这个意见。”

而对于经济部评估观塘可行性结果什么时候出来？赖清德表示，他尊重经济部。

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