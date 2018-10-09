河南“未成年强奸案冰释前嫌”嫌疑人被提起公诉

据河南省人民检察院官方微信消息，10月9日，鲁山县人民检察院依法将被告人赵某强奸一案向鲁山县人民法院提起公诉。早前据媒体报道，赵某强奸了一名17岁少女，鲁山县检察院促成双方父母“冰释前嫌”签订和解协议书。赵某取保候审返校上学，事件引发网友争议。

据中新网报道，消息称，被告人赵某强奸一案，由河南省鲁山县公安局立案侦查，于2018年7月17日提请逮捕，鲁山县人民检察院于7月24日以犯罪嫌疑人赵某涉嫌强奸犯罪作出批准逮捕决定。8月27日，案件移送鲁山县人民检察院审查起诉。因赵某为16周岁未成年人，系在校初中学生，本人认罪悔罪，办案机关经听取被害人方面意见，依据刑事诉讼法和未成年人刑事案件办理规定，依法将赵某的强制措施由逮捕变更为取保候审。10月9日，鲁山县人民检察院依法将被告人赵某强奸一案向鲁山县人民法院提起公诉。

审查起诉期间，鲁山县人民检察院官微9月19日对该案进行了公开报道。但该案涉及未成年人及隐私，办案程序尚在进行，此间进行报道是错误的，并且报道中多处表述错误、用语明显不当，造成十分不良的社会影响。已责成鲁山县人民检察院认真整改，吸取教训。

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