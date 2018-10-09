圣卢西亚总理访台 “会肩并肩和台湾站在一起”

圣卢西亚总理查士纳今天表示，圣卢西亚和台湾之间有坚定的支持和邦谊，“我们不隐藏对台湾的友谊，也不遮掩对台湾的支持”，台湾是圣卢西亚的好朋友，即便圣卢西亚在世界上是少数，但会坚定地和台湾站在一起。

据联合新闻网报道，查士纳应邀访台参加双十国庆典礼，这是查士纳第三度访台。蔡英文总统今天上午在国家表演艺术中心国家两厅院自由广场，以军礼欢迎查士纳访台。

查士纳致词时表示，他代表圣卢西亚政府前来祝贺国庆，台湾的经济成就和各项发展令人敬佩，不仅如此，台湾还帮助像圣卢西亚等开发中国家进行永续发展。

查士纳说，明天是欢庆台湾各项成就的时机，同时也让他们能感谢台湾对国际社会的贡献，他荣幸明天能和其他友邦一起祝贺，也要向各界肯定台湾和圣卢西亚之间的友谊，“我们不隐藏对台湾的友谊，也不遮掩对台湾的支持”，他要大声宣告，圣卢西亚就像在世界卫生大会、联合国大会等国际场合一样，表达对台湾的支持和邦谊。

查士纳说，台湾所坚持并捍卫的价值，例如民主、正义、人权和自由，也是圣卢西亚的指导原则，也是基因的一部分，因此，即使圣卢西亚在世界上不是主要国家，但会和台湾“肩并肩”站在一起，台湾是圣卢西亚的好朋友，圣卢西亚对台湾所给予圣卢西亚非常感激。

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