三中案月底开庭审理 党产会今认定中影为附随组织

台湾前总统马英九被控在“三中”等交易案中违反证交法特别背信罪，台北地检署今年7月起诉马英九、前立委蔡正元等6人，台北地院已对马英九等被告发出传票，排定本月31日上午首度开庭审理，进行准备程序。

据联合新闻网报道，特侦组2014年以查无不法签结三中（中影、中广、中视）案，引发不少争议。政党轮替后，行政院不当党产委员会从去年12月开始重启调查，质疑中影、中广为假买卖，随后向台北地检署告发，检调火速于今年7月起诉马英九等人。

党产会今日认定中影为国民党附随组织，由于正逢地院法官调查审理三中案时机，对于10月31日开庭，让中影的认定更为敏感。

北检今年7月10日侦结“三中案”起诉书指出，依违反证交法特别背信等罪嫌，起诉马英九、张哲琛、汪海清3人，蔡正元夫妇与岳父则被控在中影减资款案中，各自涉嫌背信、侵占、洗钱。

台北地院目前进行三中案审理，被告包含马英九外，法官还传唤国民党中投公司前董事长张哲琛、国民党中投公司前总经理汪海清、国民党前政策会执行长蔡正元、蔡的妻子洪菱霙，以及蔡的岳父洪信行共6人。

全案起诉后，由于蔡正元、张哲琛、汪海清、洪菱霙4人的限制出境令期满，4人都声请解除境管，受命法官于今年8月曾开过两次调查庭，调查是否解除限制出境，蔡正元主张他与前妻所生的女儿在美国罹癌，须赴美探望，但法院认为，4人仍有逃亡之虞，为确保后续审理，裁定驳回4人的声请，继续限制出境。马英九与洪信行并未被限制出境。

由于马英九是卸任元首，开庭前，台北地院法警室照例会与国安特勤人员、辖区警分局进行必要的安全维护与小范围的交通管制。预料马英九出庭时，将做出无罪答辩，力争清白。

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