瑞银：内地体育用品行业 看好申洲国际及裕元集团

瑞银近日发表研究报告称，近期留意到各大体育品牌在内地自身官方网页，发现Adidas持续在内地官方网页进行减价宣传促销，Adidas服装价格在8月份按年跌24%（今年7月份已按年跌27%），相信是基于其库存调整。

据新浪财经报道，该行称，于行业销情疲弱下，Adidas进行减价促销后，与内地自身体育用品公司的售价差距已经收窄，据其透过行业渠道了解，自9月底留意到安踏体育及李宁在电子商务渠道也进行进取式宣传。

该行表示，基于今年中秋节假期在日期上调整因素，预计内地体育用品股在今年第三季收入增长仍然稳固，但关注行业未来六个月将迎来盈利下行风险，因其销售渠道存在进行去库化，以及以往基数较高。

此外，瑞银称继续关注安踏体育，因公司早前收购Amer后，关注债务融资成本会抵销其相关盈利贡献，而收购之后，安踏也由原来净现金水平，令其净负债比率升至63%，未来或有机会削减派息。该行维持对安踏“中性”投资评级及目标价35.71元。而该行称，维持李宁“中性”评级及目标价9.34元，指市场对其盈利预测期望过高，认为其营运改善因素已反映在股价之上。

瑞银表示，内地体育用品行业看好申洲国际及裕元，称申洲盈利增长可领先同业，予两股均为“买入”投资评级，各予目标价116元及33.4元。

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