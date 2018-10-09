海通国际成为美国纳斯达克首家中资做市商 初期聚焦中概股

海通国际周二称，该公司成为纳斯达克交易所首家中资背景做商，初期聚焦于中概股。

据路透社报道，海通国际旗下海通国际（美国）今日正式开展其在美国市场的做市业务，有望为纳斯达克进一步打开投资市场，吸引更多来自亚太地区的投资者。

海通国际副主席及行政总裁林涌在一份声明中表示，“公司初期将以中概股为主要做市服务标的，未来将根据市场情况及客户需求进行相应调整，以便更好地服务全球投资者，做好连接中国与海外资本市场的桥梁。”

自今年初完成收购海通银行旗下英美业务后，海通国际于美国市场稳步拓展业务，相继获得美国税务局合资格中介人资格及纳斯达克交易所会员资格，并于6月完成首单中国企业纽交所IPO及首单纳斯达克企业美元可转换债券发行项目。

海通国际表示，公司未来着力于搭建以纽伦新港为核心的全球投行、交易执行及投资平台，继续推动旗下电子交易、做市交易、机构客户业务及投行业务在全球范围内的拓展。

海通国际为中国大型券商海通证券的香港分支。

与纽约证券交易所的专家经纪人制度相对，纳斯达克交易所以实行多做市商制度着称。在这一制度的推动下，纳斯达克交易所已成为仅次于纽约交易所的全球第二大交易所，将近5,400家上市公司在此挂牌，总市值逾10万亿美元，月平均交易量逾12,000亿美元。

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