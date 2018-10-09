港大调查：林郑民望低位回升

香港大学最新调查显示，香港特首林郑月娥的民望数字从两星期前超强台风“山竹”袭港后的历史低位回升。

据香港明报网报道，港大民研计划本月2至4日，以电话访问1002名香港巿民，林郑月娥最新评分52.3分（升1.5分），支持率44%（升3个百分点），反对率40%（跌5个百分点），民望净值为正4个百分点（升8个百分点）。

司长方面，政务司长张建宗支持度评分显著下跌3.5分至48分，是上任以来新低，其最新支持率28%（跌5个百分点），反对率23%（跌1个百分点），民望净值正6个百分点（跌3个百分点）。财政司长陈茂波评分41.3分（升2.4分），支持率23%（升4个百分点），反对率43%（跌6个百分点），民望净值负19个百分点（升9个百分点）。律政司长郑若骅评分39.2分（跌2分），支持率18%（跌3个百分点），反对率34%（升2个百分点），民望净值负17个百分点（跌5个百分点）。

局长方面，对比一个月前，13位局长中3人支持率净值上升、9人下跌、1人不变。当中，支持率净值变化超过抽样误差的有食物及卫生局长陈肇始和劳工及福利局长罗致光，分别下跌14和9个百分点，是上任以来新低。

众局长之中，创新及科技局长杨伟雄、运输及房屋局长陈帆和民政事务局长刘江华民望出现负值，分别为负2、负12和负16个百分点。陈肇始则继续是民望最高局长，民望净值正30个百分点。

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