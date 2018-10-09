“双十”标志不见 洪秀柱批要成立“台湾国”

国民党台东县长参选人饶庆铃今天（9日）成立公教军警消后援会，前国民党主席洪秀柱致词时说，今年双十节总统府凯道上，看不到“双十”，希望大家用选票“革命”，让国民党赢得胜利。

据台湾联合新闻网报道，洪秀柱帮饶庆铃加油打气，也批评民进党准备要成立“台湾国”了。她说，明天是中华民国生日，本来碰到国家的生日，应该感到欢欣鼓舞、满怀兴奋，但今天上午看到总统府国庆日最明显的双十标志不见了，看到的主题是“台湾共好”，用闽南话发音，“台湾共好”就是“台湾共和”了，隐藏着“台湾国”准备成立了。

她呼吁，今年绝对要用“选票”革命，在台东绝对要让饶庆铃当选，就是国民党赢得胜利的起点。

国民党副主席郝龙斌指，军公教警消是国家最需要的支柱，今年要用选票支持国民党，支持饶庆铃，用选票讨回公道，今年胜利，2020年国民党就有希望为大家回复权益。

饶庆铃表示，民进党政府一面砍年金，一面大撒前瞻经费，凡总统与行政院长走过的县市，无不为民进党的参选人大开政策支票，真正拖垮国家财政的不是军公教警消，而是乱撒钱的民进党政府。

饶庆铃强调，她与所有军公教警消同仁站在一起，面对执政党的恶法不断，像是一例一休、年金改革、国土法、山坡地回馈金，她都提出最严正的抗议，希望让台东民众的心声能够被重视被听到。

饶庆铃强调，11月24日一票都不能少，面对民进党接下来会有什么恶劣手段抹黑或抹红，她都希望大家不要轻信谣言，绝对要站在一起。唯有给执政者当头棒喝，他们才能正视自己的错误与不会一直自我感觉良好，唯有团结胜选才能造福台湾。

早报订户新闻，更多精彩等着您！