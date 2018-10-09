新疆：每人每年要义务植树3至5棵 不履行的将处罚

近日，新修正的《新疆维吾尔自治区义务植树条例》（以下简称《条例》）公布，《条例》规定，每人每年无报酬地履行植树3至5棵的义务。街道办事处负责组织城镇个体工商户、无业居民和暂住居民参加义务植树。

据新浪新闻报道，《条例》共23条，对我区义务植树活动相关内容作了明确规定，以推动义务植树活动的深入开展，促进我区国土绿化，保护和改善生态环境。

根据规定，18周岁至60周岁的男性公民和18周岁至55周岁的女性公民（包括居住满1年的暂住居民），除丧失劳动能力者外，每人每年无报酬地履行植树3至5棵的义务，或者按照县级以上人民政府的规定完成相应劳动量的育苗、林木管护或者其他绿化任务。11周岁以上的未成年人，应当根据实际条件，有组织地就近参加力所能及的义务植树活动。

其他年龄的公民可以根据实际情况，自愿参加力所能及的植树活动。

组织实施义务植树的单位，应当按照绿化委员会办事机构下达的年度栽植计划完成义务植树任务，如实报送完成情况，并接受栽植指导、监督检查和考核。

县级以上人民政府绿化委员会办事机构应当对义务植树实施栽植指导，确保栽植质量，并对完成情况进行监督检查和考核；达不到栽植质量要求的，应当按照绿化委员会办事机构的要求补植或者重植。

《条例》鼓励单位和个人绿化荒山、荒地，或者开展植纪念树，造纪念林，认种、认养树木、绿地，保护古树名木，管护林木等活动；鼓励有条件的单位和个人建立义务植树基地。在宜林荒山、荒地义务植树的，按照国家和自治区有关规定享受优惠政策。

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