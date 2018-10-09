网传滴滴8月收购ofo意向书曝光 被双方否认

据科技媒体略大参考8日从接近ofo核心人士处获得的一份投资意向书显示，滴滴在8月份曾提出以20亿美金的估值收购ofo，坐实了此前的市场传言。

值得关注的是，在这份投资意向书中，滴滴提出新董事会将由5名成员组成，其中2名成员由滴滴任命，1名成员由所有创始人共同任命，2名成员由滴滴以外的其他投资者任命。包括CEO等在内的所有关键岗位必须由滴滴提名、任命、替换或解雇。

这意味着滴滴要求对收购后的ofo拥有绝对控制权。

相对之下，ofo的创始人戴威等将被踢出管理团队。

此外，滴滴还意欲收回创始人团队的一票否决权。在投资意向书中滴滴规定，收购成功后的董事会中，只有滴滴指定的董事会成员拥有一票否决权。

在这场戴程关于ofo控制权的争夺战中，滴滴以绝对胜利的姿态脱颖而出。滴滴对于掌局ofo的决心十分坚定，毕竟出行是滴滴的主业，3公里以内的场景还需要共享单车去补充网约车的不足。

但目前在市场上占据一席之地的只有摩拜、ofo、哈罗单车。一年多过去了，滴滴自有品牌的共享单车始终没有做起来。

自建不足投资来凑，ofo就是滴滴相中的猎物。这份8月份的收购方案最后被滴滴自我否定，以“董事会未同意这一方案”为由撤回了方案。

然而据新浪财经报道，滴滴方面表示，相关报道与事实不符。“滴滴从未有过收购ofo的意向，也承诺未来将继续支持其独立发展。从ofo2016年C轮至最近的E轮融资中，滴滴每轮均有参与，累计共投资3.5亿美元。作为投资人，滴滴从未、并承诺未来也不会行使一票否决权。”

ofo方面也表示，近期网上关于“滴滴有意收购ofo”以及“有股东企图压低价格对ofo进行恶意收购”的消息纯属子虚乌有。“ofo和包括滴滴在内的各位股东保持着紧密的合作关系，股东对公司的独立发展也持一贯坚定的支持态度。长期以来，公司被恶意抹黑的情况时有发生，在此一并澄清。未来，ofo将继续推进共享单车行业新发展，努力为社会公众创造绿色便捷的美好出行新生活。”

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