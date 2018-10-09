中国国家级新区新一轮规划将落地:逾10个新区仍在申报

中国国庆黄金周，“十一”长假结束，“国家级新区新一轮规划即将落地”的消息经媒体报道引发舆论关注。

据《经济参考报》透露，构建新区高质量发展指标体系，成为推动高质量发展排头兵，目前正成为国家级新区战略方向。既有的19个新区或已提出新的规划，或正在加快制定新一轮发展实施意见。打造国家级甚至世界级产业集群成为不少新区的目标，优先发展城市轨道交通也将成为部分新区的重要发力点。

与此同时，合肥滨湖新区、武汉长江新区、沈阳沈抚新区、郑州郑东新区、曹妃甸新区等逾10个新区仍在积极申报。专家认为，未来国家级新区将进入提质扩面阶段。

目前，中国全国共有19个国家级新区获得国务院批准设立，其中浦东新区、滨海新区系行政区，设立区委区政府，其余新区都是行政管理区，只设立管理委员会。

这19个国家级新区分别是：上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、甘肃兰州新区、广东广州南沙新区、陕西西咸新区、贵州贵安新区、山东青岛西海岸新区、辽宁大连金普新区、四川天府新区、湖南湘江新区、江苏南京江北新区、福建福州新区、云南滇中新区、黑龙江哈尔滨新区、吉林长春新区、江西赣江新区、河北雄安新区。

根据国家发改委城市和小城镇改革发展中心发布的《2018中国国家级新区营商环境报告》，2017年18个国家级新区（不含雄安新区）地区生产总值总和接近4万亿，约占全国总量的5%，其中有11个国家级新区的地区生产总值超过千亿规模。

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