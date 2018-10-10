中国证监会推小额快速并购重组新规

中国证监会日前宣布，正式推出“小额快速”并购重组审核机制。上市公司发行股份购买资产，不构成重大资产重组，且满足一定条件的，即可适用“小额快速”审核，证监会受理后直接交并购重组委审议。

据人民日报报道，在相关问题的解答中，证监会表示，满足下列情形之一的，可适用“小额快速”审核：一是最近12个月内累计交易金额不超过5亿元；二是最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元。不适用“小额快速”审核的情形包括：如果募集配套资金用于支付本次交易现金对价的，或募集配套资金金额超过5000万元的；按照“分道制”分类结果属于审慎审核类别的。

据介绍，近年来，证监会深化并购重组市场化改革，通过大幅取消和简化行政许可，90%以上的并购重组交易目前已无需证监会审核。随着证券市场并购重组交易日趋活跃，交易金额小、发股数量少的小额并购交易不断涌现。为进一步激发市场活力，充分发挥并购重组服务实体经济的重要作用，证监会针对不构成重大资产重组的小额交易，推出“小额快速”并购重组审核机制，直接由上市公司并购重组审核委员会审议，简化行政许可，压缩审核时间。

在推进并购重组市场化改革的同时，证监会将进一步强化监管，加强对财务顾问、资产评估、审计、法律顾问等中介机构的问责，充分发挥中介机构资本市场“看门人”的作用，强化市场激励约束机制，加大稽查执法力度，坚决依法查处各类违法违规行为。

证监会表示，将进一步提升服务水平，提高监管效能，深化监管改革，持续研究优化并购重组流程和监管机制，充分发挥市场机制作用，更好地服务实体经济。

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