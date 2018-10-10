中国社科院报告：预计2018年中国全年经济增长6.6%左右

由中国社会科学院财经战略研究院与新华社《经济参考报》预测，2018年前三季度中国GDP累计增长6.7%，全年经济增长6.6%左右。

据人民网报道，社科院认为2018年三季度全球经济仍延续复苏态势，美国经济继续强劲增长，欧元区和日本经济增长弱于美国。国际经济分化、美联储加息、中美贸易争端升级、部分新兴市场国家经济风险加大，复杂的外部环境对中国经济产生多重负面影响，经济与金融风险上升。

今年第三季度中国经济增速继续保持在合理区间，但下行压力持续加大；就业形势总体稳定，需关注贸易摩擦升级对就业的滞后影响；物价走势基本平稳，供给冲击导致物价略有上升；进出口贸易整体较好，全年可能出现经常项目逆差；金融运行总体平稳，金融风险不可低估。

当前经济领域存在如下几个需要重点关注的突出问题：中美贸易摩擦对中国经济的不确定性影响明显加大；实体经济面临的困难更加突出，企业用工成本持续显著上升，企业实际税费负担普遍加重，中小民营企业融资困难有所加剧，综合融资成本抬升，上游原材料价格短期内大幅上涨，压缩中下游企业利润空间；固定资产投资增速持续下滑态势尚未得到根本扭转；居民消费增速持续放缓，消费实际增速低于GDP增速；部分沿海经济大省经济下行压力凸显。

在当前中美贸易摩擦升级、国内经济下行压力加大、企业发展面临困难增多的背景下，提振信心和稳定预期至关重要。建议加强财政与货币政策协调配合，确保货币政策有效传导至实体经济；围绕供给侧结构性改革，显著加大减税降费力度；适度加大基础设施领域补短板的力度，努力释放民间投资新活力；统筹把握稳增长与去杠杆平衡，防范系统性金融风险。

预计2018年第三季度中国经济增长速度小幅放缓至6.6%，第四季度进一步回落至6.5%。预计2018年前三季度中国GDP累计增长6.7%，全年经济增长6.6%左右。在采取必要的政策措施后，预计2019年中国经济增长6.3%左右。

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