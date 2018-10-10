年内中国券商股平均跌幅已达25.81%

在券商股股价低迷的情况下，投资者对于券商可转债转股可谓意兴阑珊。

据《证券日报》报道，今年以来券商股的平均跌幅为25.81%，跌幅超过30%的券商股就有19只，占比接近三分之二，多家券商历史首次破净，估值被过度压制。不过，业内普遍认为，超跌的券商股在今年四季度反弹可期。

值得注意的是，今年以来已经有12家券商跌破发行价。这12只“破发”券商股分别是：财通证券、第一创业、浙商证券、华西证券、招商证券、光大证券、国泰君安、华泰证券、太平洋、华安证券、山西证券和东方证券。

一般来看，证券公司的投资逻辑如下：在牛市情况下，市场交投量比较活跃，券商盈利能力也会强，因而备受市场关注，股价走势也会强于大盘。而在熊市背景下，券商盈利能力相对下降，股价也会出现走跌。由于对股权质押风险的过度担忧，目前券商股的估值已经被过度压制。

此外，多份研报也都指出，券商股的平均PB已低于2014年9月份的熊市尾部与2016年初股市熔断后的低点。长期来看，券商股的估值也处于2003年以来的历史底部。站在目前时点来看，A股券商股的估值水平已进入安全区间，券商龙头也位于估值底部，预计未来券商股向下空间有限，向上弹性较大。

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