菲总统向中国保证：菲不会参加美军在南中国海台海军演

菲总统杜特尔特已向中方保证，菲不会参加美国海军计划11月在南中国海、台湾海峡举行的军演，“我们不会做任何损害中国领导人来访氛围的事”。

据《环球时报》报道，菲律宾方面期待中国领导人11月访菲。

而根据中国驻菲律宾大使馆消息，10月8日，杜特尔特在总统府会见中国驻菲律宾大使赵鉴华，就中菲关系发展等充分交换意见。杜特尔特表示，菲律宾人民及他本人热切期待习近平主席对菲进行首次国事访问，相信此访将成为菲中关系史上的里程碑。赵鉴华强调，中方愿同菲方密切配合，精心准备、做好设计、抓好落实，确保两国高层交往取得圆满成功，推动中菲关系发展迈上新的台阶。

美国有线电视新闻网（CNN）10月4日引述美国数名国防官员的消息称，美国海军建议太平洋舰队11月在南中国海和台湾海峡附近区域进行为期一周的军演，借此“警告中国”。该计划尚未得到美国官员证实，但各方已担心此举将进一步加剧中美紧张。

菲律宾将参加10月下旬在中国湛江及其外海举行的中国—东盟海上联合军演。这是中国与东盟首次举行联合海上演习。

此外，针对之前传的沸沸扬扬的“总统患癌”消息，菲律宾代理内政部长阿诺9日称，杜特尔特的检查结果呈阴性，“总统没有患癌症”。

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