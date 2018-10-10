蔡英文： 台湾不会升高对抗 不会屈从退让

台湾今天庆祝双十国庆，台湾总统蔡英文在发表国庆演说时，锁定政府面对国际变局的挑战及台湾的因应作主轴。她表示，在国际变局中台湾的因应之道是“求稳、应变、进步”，作为区域中负责任的一员，台湾不会升高对抗，更不会在压力下屈从退让，甚而牺牲台湾主权，“我们不会贸然升高对抗，也不会屈从退让”。

综合联合新闻网、《自由时报》等台媒报道，蔡英文并以“强化国家安全、强化经济实力、强化社会安全体系”作为厚植国力的三大任务；她也重申改革不走回头路。

总统府表示，台湾现在面对的是国际政经局势的剧烈变化，以及国际社会也高度关注的中国（大陆）正在挑战各项国际秩序；蔡英文认为，维护两千三百万人民自由民主的生活方式，捍卫中华民国台湾的永续发展，维持台海和平跟区域稳定，是全体台湾人民的最大公约数，每一个负责任的政治人物和政党，都应该坚持捍卫到底。

“求稳、应变、进步”，就是当前因应变局的关键。蔡总统说，厚植坚强的国力，才是最有效的策略；壮大我们的国家，让我们在国际上不可或缺，这才是台湾永续生存的利基。

蔡总统强调，当前台湾面对的威胁，包括军事威胁、外交打压，也包括社会渗透，甚至经济安全的伤害。台湾必须致力于价值外交的持续推展、国防战力的提升、内部安全的强化，以及整体经贸策略重整等四个面向之上。同时，政府持续推动经济转型、有效执行基础建设计画、解决产业五缺问题，并且将经济成长的利益由全民共享。

此外，蔡总统会说明整体经济在当前取得的进展与未来的展望，重申政府推动改革的必要与决心。蔡总统说，改变也是为了改正过去的错误，让我们把国家交给下一代时，不会再有难以承担的包袱；她强调，“改革也许有阵痛，但是在十年、二十年后，下一代会感谢我们此刻的选择。”

今年国庆的国歌领唱代表是灯塔守护者，蔡总统在演说最后，将藉此比喻“台湾就是一座灯塔”，“台湾的民主转型，为所有追求民主的人们，提供了暗夜中的光芒”；“当世界看见台湾的美好，台湾就不会孤单。”



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