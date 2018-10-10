国际能源署：中国将成最大天然气进口国，美将跻身三大供应国

国际能源署署长法提赫∙比罗尔表示，今年10月，中国或将超过日本，成为全球最大的天然气进口国。

据澎湃新闻网报道，比罗尔在伦敦出席石油和货币会议时作出上述发言，他表示："天然气市场正处于转型期。其中有三个关键点。首先在于中国。该国正在成为天然气市场的主要玩家。"

今年前8个月，中国天然气进口增速近40%，中国需求的猛增推动市场上行。上海石油天然气交易中心的液化天然气(LNG)价格在10月8日达到了4613元/吨，突破去年“气荒”时创下的高点。

第二个节点则与美国相关。

比罗尔认为，第二个关键点在于美国液化天然气产量的增长。国际能源署预计，未来5年，美国将占液化天然气供应增长量的75%左右。这样一来，美国将与卡塔尔和澳大利亚并称液化天然气三大供应国。

比罗尔指出："第三个关键点在于，每当我们谈到用气问题时，就会立即联想到工业部门。工业部门正在逐渐超过电力行业，成为全球天然气需求增长的主要驱动力。"

10月8日，国际能源署还预计，中国到2023年将超过欧盟，成为全球最大可再生能源消费国。这归功于政府采取的鼓励清洁能源发展的政策。国际能源署认为，世界需要更多地采用可再生能源，尤其是在电力行业以外，否则在应对气候变化的斗争中将会落在后面。

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