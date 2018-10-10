去年中国研发投入超1.76万亿元 占GDP2.13%创新高

国家统计局、科学技术部和财政部联合发布《2017年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2017年中国研究与试验发展（R&D）经费投入总量超1.76万亿元，同比增长12.3%，增速较上年提高1.7个百分点；R&D经费投入强度（R&D经费与国民生产总值的比值）达到2.13%，再创历史新高。

据中新网报道，研发投入规模和增速的提升，往往预示着一个国家创新能力的提升。

2017年，中国共投入研究与试验发展经费17606.1亿元，比上年增加1929.4亿元；R&D经费投入强度为2.13%，比上年提高0.02个百分点。按R&D人员（全时工作量）计算的人均经费为43.6万元，比上年增加3.2万元，落实创新驱动发展战略取得了显著成效。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏分析，与发达国家相比，中国R&D经费投入呈现四大特点：

投入总量与美国的差距正逐年缩小。2013年中国R&D经费总量首次跃居世界第二位，当年R&D经费总量约为位列世界第一的美国的40%，预计2017年这一比例将接近60%。

投入年净增量已超过经合组织（OECD）成员国增量总和。2016年中国R&D经费净增量为1506.9亿元，而同期OECD成员国R&D经费净增量合计约为人民币973.7亿元，中国的研发经费净增量约为OECD各成员国增量总和的1.5倍。

投入增速保持世界领先。2013—2016年间，中国R&D经费年均增长11.1%，而同期美国、欧盟和日本分别为2.7%、2.3%和0.6%。

投入强度已达到中等发达国家水平。2016年中国R&D经费投入强度为2.11%，从OECD的35个成员国R&D经费投入强度看，介于列第十二位的法国（2.25%）和第十三位冰岛（2.10%）之间。

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