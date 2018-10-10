中国联通成立越南公司：体现了助力东盟国家的决心

中国联通（越南）运营有限公司9日在越南首都河内正式成立，标志着中国联通在“一带一路”区域的分支机构增至第12家。

据新华社报道，中国联通目前已参与建设跨越全球的20条陆缆和30条海缆，投产逾110个POP点，贯穿70个国家和地区，为全球尤其是东南亚企业提供云计算、大数据、物联网应用、系统集成、端到端云网一体化综合信息通信服务。

中国联通国际有限公司执行副总裁兼首席财务官陈树雄在开业仪式上致辞时表示，中国联通越南公司的成立，将进一步密切中国联通与越南各界的联系，强化与越南当地运营商的战略合作，为中国企业到越南投资兴业提供优质的综合信息通信服务，助力越南企业走进中国，促进中越信息联通和双边贸易。

越南通信运营商代表、越南军队电信工业集团国际事业部总经理段大峰在致辞时表示，中国联通越南公司的成立，将大大提升中国联通服务当地客户的能力，该公司将进一步加强与中国联通的合作，为当地企业提供优质的信息通信解决方案。

越南中国商会常务副会长王贵军表示，中国联通（越南）运营有限公司的成立，体现了中国联通助力东盟国家、“一带一路”沿线国家地区信息联通的决心，将进一步促进中越经贸关系。

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