双十演讲 蔡英文：中国大陆应扮演良性角色而非冲突来源

台湾总统蔡英文谴责中国大陆企图单方面改变台海现状，并呼吁北京当局履行负责任大国的义务，在区域和全球扮演良性角色，而非冲突的来源。

台湾今天（10日）庆祝“双十节”，第三度以总统身份出席庆典的蔡英文今早在总统府前发表国庆文告。演说开始不到三分钟，蔡英文就单刀直入，针对从她上任以来即陷入困顿的两岸关系发表谈话。

以“中国”称呼对岸的蔡英文指出，大陆这段时间以来“单方面的文攻武吓和外交打压，不但伤害了两岸关系，更严重挑战了台海和平稳定的现状”。

她说：“面对打压，有些人希望政府采取更具对抗性的立场。不过，也有另一些人认为，我们应该要退让妥协。但是…越是剧烈的变局，台湾就越要维持稳定，以沉着的态度化解压力，冷静地寻找生存的利基。”

蔡英文也警告，“外在力量”企图单方面改变台海现状的做法，“不可能被台湾人民接受”，任何“违反普世价值的主张”，也绝不会获得国际社会的认同和支持。她说：“我也要再一次呼吁北京当局，一个负责任的大国，应该在区域及全球，扮演良性的角色，而不是冲突的来源。”

由于蔡英文拒绝接受以“一个中国”为核心的“九二共识”，两岸官方关系从她上台后陷入僵滞，北京频频在军事和外交上向台湾施压，包括挖走五个邦交国。

就任总统以来，蔡英文每每谈到两岸关系总会重申“四不”主张，即善意不变、承诺不变，不会走回对抗的老路，却也不会在压力下屈服。但今天，蔡英文未提及“善意”和“承诺”，而是以“求稳、应变、进步”为主轴，仅强调台湾“不会贸然升高对抗，也不会屈从退让”，引发外界联想。

她说：“我不会因一时的激愤，走向冲突对抗，而让两岸关系陷入险境。我也不会背离民意，牺牲台湾的主权。在变局当中，我们绝对不能错估情势。激化冲突或者妥协屈从，都只会治丝益棼。”

蔡英文也指出，捍卫台湾的最佳方案，就是“让台湾在世界上变得不可或缺，也不可取代。”

双十演说是台湾总统每年最重要的谈话之一，也是外界难得窥探鲜少接受媒体采访的蔡英文，对时局和重大议题想法的窗口。受邀观礼的前总统马英九和最大在野党国民党主席吴敦义，就在蔡英文发表讲话时，聚精会神地阅读蔡英文讲稿，并认真做笔记，画面逗趣。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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