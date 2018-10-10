蔡英文：非核、年改、转型正义都不能走回头路

台湾总统蔡英文今天（10日）发表双十节演说，针对内政谈及非核家园、年金改革及转型正义，都不能走回头路。蔡英文强调，改变是为了改正过去的错误，让台湾交给下一代时，不会再有难以承担的包袱。

据台湾《联合报》报道，蔡英文说，非核家园的目标确立绿能发展的蓝图，并吸引国际离岸风电大厂前来投资，连带地，新的风电产业链，也正在逐渐形成。“非核家园也不能走回头路”，不只是为了核电厂所在的新北和屏东，更是为了世世代代的台湾人，能免于核灾的威胁。

谈及遭到军公教强力反弹的年金改革时，蔡总统说，年金改革不能走回头路，因为我们不能让每一个世代都陷入财务危机的悬崖边缘。“转型正义更不能走回头路”，过去执政者犯的错误，现在的政府更要勇敢面对，透过厘清真相，记取教训，民主才会向前跨大步。

她说，改革也许有阵痛，但是在10年、20年之后，下一代会感到也会感谢我们此刻的选择。“这是考验领导人意志的时刻，我会把这个重担扛起来，带领国家往正确的方向走”。

蔡英文也表示，政府正强力推动经济转型，也推动前瞻基础建设。经济转型的关键在科技，政府正努力朝“系统导向、软硬整合、军民合一，以及国际链结”四大目标，快速提升科技水准及研发的能量，作为经济提升的重要基础。

她表示，两年前，台湾走出了连续三季的衰退，今年1到5月的失业率，是18年来同期新低。2017年实质总薪资更创历史新高，结束了薪资倒退十几年的窘境。经济指标变好，当然令人欣喜，但是对政府来说，最重要的事情是，怎么将经济成长的红利，分享给所有人民。

早报订户新闻，更多精彩等着您！