蔡英文双十演说 批陆文攻武吓挑战台海现状

台湾总统蔡英文今天（10日）在双十节发表演说时，提及国际政经局势。她表示，这段时间以来，中国大陆单方面的文攻武吓和外交打压，不但伤害了两岸关系，更严重挑战了台海和平稳定的现状。蔡英文强调，越是剧烈的变局，台湾就越要维持稳定，以沉着的态度化解压力，冷静地寻找生存的利基。

据台湾《联合报》报道，蔡英文表示，国际政经局势正在面临剧烈的变化，美国与大陆之间的贸易冲突，让国际产业分工出现重组，也对原有的经贸秩序带来冲击。在此同时，印太地区以及两岸关系的复杂度，也相应升高。大陆试图挑战区域现状的作为，已引起国际社会高度地关注。台湾位处西太平洋第一线，自然承受巨大的压力。

面对大陆打压，蔡英文说，有些人希望政府采取更具对抗性的立场。不过，也有另一些人认为，台湾应该要退让妥协。“但是各位，越是剧烈的变局，台湾就越要维持稳定，以沉着的态度化解压力，冷静地寻找生存的利基。”

她说，维护2300万人民自由民主的生活方式，捍卫台湾的永续发展，维持台海和平跟区域稳定，这是全体台湾人民最大的公约数，每一个负责任的政治人物和政党，都应该要坚持捍卫到底。

“外在力量企图单方面改变台海现状的做法，不可能被台湾人民接受，任何违反普世价值的主张，也绝不会获得国际社会的认同和支持。”蔡英文说，她也要再一次呼吁北京当局，一个负责任的大国，应该在区域及全球，扮演良性的角色，而不是冲突的来源。

蔡英文说，做为总统，她要向大家保证，台湾不会贸然升高对抗，也不会屈从退让。她不会因一时的激愤，走向冲突对抗，而让两岸关系陷入险境。在变局当中，台湾绝对不能错估情势。激化冲突或者妥协屈从，都只会治丝益棼。

蔡英文说，台湾的因应之道，就是“求稳、应变、进步”。这条路虽然充满了挑战，但却是现阶段台湾必须稳健前行的道路。



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