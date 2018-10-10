林郑月娥促加强与内地省市合作 开拓更多商机

香港行政长官林郑月娥于《施政报告》中表示，过去一年多，特区政府与中央不同部委签订多份合作协议，包括与国家发改委和粤澳两地政府签订的《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》，与发改委签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》，与国家文化和旅游部签订《内地与香港特区深化更紧密文化关系安排协议书》和最近与国家科技部签署《内地与香港关于加强创新科技合作的安排》。

据《信报》报道，这些合作协议为香港带来很多参与国家发展及提升香港產业和专业服务的机会。相关政策局正以可惠及业界的具体措施落实合作协议的精神。

她表示，今年8月15日，她以成员身份出席由国务院副总理韩正主持的粤港澳大湾区建设领导小组第一次全体会议。领导小组为推进粤港澳大湾区建设提供顶层设计，并加强对大湾区发展的统筹协调。这亦是首次港澳特区两位行政长官以成员身份出席中央领导层次的会议，凸显中央重视两个特别行政区在粤港澳大湾区的角色，并贯彻支持港澳融入国家发展大局。

她指出，中央对特区的支持，亦充分体现在过去一年在便利港人在内地学习、就业和居住而陆续出台的政策措施，尤其是今年8月推出的《港澳台居民居住证申请发放办法》，让符合资格的香港居民申请领取居住证，依法享有在居住地的多项权利、公共服务和便利。

她表示，今年是国家改革开放40周年，香港企业一直是内地省市的重要外资来源，而近年更大力协助内地企业向外发展。香港作为“引进来”和“走出去”的平台功能仍然重要。特区政府加强与内地省市合作，积极发挥“促成者”和“推广者”的角色，为港人港企开拓更多商机和发展机会。

今年5月，她率团到成都与四川省委书记共同主持首次川港合作会议，确立了川港高层次合作的新机制，而8月则与上海市市长在香港主持沪港合作会议，在多个范畴签订合作协议。

她表示，将于本月下旬访京，与北京市市长举行京港合作会议，而政务司司长也会在11月底与福建省领导主持闽港合作会议。





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