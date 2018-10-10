中国卫健委：互联网医疗服务项目有望纳入医保

中国国家卫生健康委员会发布《互联网诊疗管理办法(试行)》《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》三份互联网医疗领域重磅文件。

据《新京报》报道，该文件首次廓清了互联网医疗的范畴，对涉及诊断、治疗的互联网医疗服务，按照使用人员和服务方式，分为远程医疗、互联网诊疗、互联网医院三类，实行分类管理，并划清政策“红线”。

国家远程医疗与互联网医学中心暨中日医院远程医疗中心主任卢清君全程参与了前述文件的制定，据其透露，国家医保局正在制订互联网医疗的物价指导原则，远程医疗等互联网医疗服务项目有望纳入医保。

对政策制定者来说，远程医疗不仅是单纯的医疗服务项目。借助远程医疗的优势，还可以解决医疗资源总量不足、分布不均衡的难题。

中国国家远程医疗与互联网医学中心暨中日医院远程医疗中心主任卢清君解释说，现在全国10%或者20%的顶尖医生承担了80%的诊疗业务，但很多常见病治疗本不需要他们承担。借助远程医疗系统，上级医院可以通过远程教学、远程疑难病例讨论、远程手术示教直播，提升下级医院医生水平，让他们有能力承担更多一般病、常见病的诊疗业务。二级以下医院可承担60%至70%诊疗业务，三甲医院医生可抽出更多时间治疗疑难杂症。

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