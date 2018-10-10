最新报告显示 京津冀近半租房需求在北京

58集团旗下58安居客房产研究院发布《2018京津冀城市群租赁报告》。报告显示，政策利好激发了住房租赁需求，京津冀城市群中，49.9%的租房需求集中在北京，天津、石家庄分别占比14.1%和9.2%。不过，随着住房租赁市场政策不断完善，人们对租房的接受度增加，“双城生活”将持续升温。

据《新京报》报道，《报告》指出，京津冀城市群区域内的租赁房源面积多在90平方米以下，占比高达67.6%;近半数房源整套租金高于4500元/月，大部分位于北京。从租金来看，北京2018年平均月租金为78.2元/平方米，天津平均月租金为32.2元/平方米。其中，北京各区的租金差异较大，从市中心向外从高到低扩散，中心城区的平均月租金超过100元/平方米，而延庆、怀柔、密云则在30元/平方米左右;同时，环京区域的燕郊，平均月租金为21.5元/平方米，对于“北漂族”颇具吸引力。与北京相似，天津各区的平均租金也呈现中心高、外围低的趋势，和平区月租金为51.6元/平方米，为天津全市最高，而周边的南开、河西等区月租金在30-40元/平方米。

值得注意的是，据58安居客房产研究院统计显示，北京的品牌公寓平均月租金为86.5元/平方米，略高于城市平均租金。而天津的品牌公寓平均月租金为32.8元/平方米，和城市平均租金相比差别不大。品牌公寓以其特有优势受到了越来越多年轻用户的青睐，而随着用户体量不断增大，品牌公寓如何实现良性、健康、有序发展成为了企业和平台需要共同思考的问题。

58安居客房产研究院首席分析师张波表示，未来住房租赁市场必将朝着更加规范的方向发展，随着房源供给量大幅增加、政策保障层面扩大化、承租人权益进一步增加等，租赁双方的各项权益也将得到更完备保障。未来，京、津两地及雄安新区持续会集高层次人才，人口流入加剧，住房需求也将随之而来，京津冀地区租赁市场空间广阔。

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