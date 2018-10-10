受股市下滑影响 中国富豪人数大幅减少

胡润研究院今天发布2018年胡润百富中国富豪榜单，受股市下滑、经济下行压力等影响，财富超过20亿元（人民币，约4亿新元）的中国富豪人数同比减少11%；超过450名企业家今年跌出富豪榜，创20年落榜人数之最。

上个月刚宣布将卸任的阿里巴巴董事局主席马云，时隔四年再度问鼎中国首富， 总财富达到2700亿元。

今年共有1893名财富超过20亿元的中国企业家上榜，比去年减少237人。当中796名企业家财富比去年缩水，881人实现财富增长，219人今年新上榜。

456名去年上榜的企业家今年落榜，这是胡润百富展开中国企业家财富排名的20年来，落榜人数最多的一年。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润今早在记者会上指出，去年8月以来上证综指、深证成指纷纷大幅下滑，加上中美贸易战影响中国经济增速放缓，导致今年有大量企业家跌出富豪榜。此外，去杠杆等政策也让之前在借贷上较激进的企业家面对压力，今年有34名上市公司股东的股份被冻结。

恒大集团董事局主席许家印没有成功卫冕，今年排名第二，腾讯创始人马化腾名列第三，两人财富分别是2500亿元和2400亿元。受到股价下跌影响，许家印和马化腾的财富分别缩水400亿元和100亿元。

37岁的碧桂园副主席杨惠妍以1500亿元财富位列第四，是进入前十的唯一女性。海底捞的张勇、舒萍夫妇因公司成功在香港上市，成为今年在榜单上财富涨幅最大的企业家，比去年上涨10倍至550亿元，这也是中国餐饮业的历史最高财富。（联合早报记者杨丹旭上海报道）

早报订户新闻，更多精彩等着您！