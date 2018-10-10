蔡英文演说提“4个不会” 台党政人士：否定境内极端路线

台湾总统蔡英文今天（10日）在双十演说大篇幅谈论国际与两岸局势，她批评中国大陆单方面的文攻武吓，严重挑战台海和平稳定的现状。党政人士进一步分析，国际社会都已注意到大陆对台打压，连美国副总统彭斯也公开谴责；但即使在这样的情况下，蔡英文仍提出不会贸然升高对抗、不会屈从等“4个不会”，等同否定台湾内部少数的极端路线，也是对维持现状的再诠释。

据台湾《联合报》报道，党政人士说，蔡英文今天的谈话主要分成四个部分，首先是全篇的亮点，以“民主灯塔”谈台湾的角色及努力，也呼应包括彭斯在内，国际社会对于中国近期国际行为的关切。彭斯会关注台湾，代表政府在过去两年多来，将台美关系处理得相当有进展。

蔡英文在十一演说中向大家保证，台湾不会贸然升高对抗，也不会屈从退让。她不会因一时的激愤，走向冲突对抗，而让两岸关系陷入险境。她也不会背离民意。在变局当中，台湾绝对不能错估情势。激化冲突或者妥协屈从，都只会治丝益棼。

党政人士说，面对打压，有些人希望政府采取更具对抗性的立场，但也有人认为，应要退让妥协。由于台湾政治有各种分歧，蔡英文提出的“4个不会”，正是否定两端的激进路线。

蔡英文也说，两年来一直坚持维护2300万人自由民主的生活方式、捍卫台湾的永续发展，维持台海的区域稳定，其实是对“维持现状”的再诠释，也要呼吁台湾人团结。

党政人士说，蔡英文明确揭示求稳、应变、进步，是台湾在国际变局挑战下的因应策略，也把厚植国力，让台湾在世界不可或缺作为台湾首务。这样以台湾为中心，明确揭示台湾任务的说法，在过去多年来少见。

党政人士表示，蔡总统今天也再宣示“改革不能回头”，认为如果退却，台湾就会往下坡走。



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