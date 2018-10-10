台世新大学副校长：蔡英文双十演说只剩“三空” 讲了等于没讲

台湾总统蔡英文今天（10日）发表双十演说，针对内政谈及非核家园、年金改革及转型正义，都不能走回头路，也明确揭示“求稳、应变、进步”，是台湾在国际变局挑战下的因应策略。世新大学副校长游梓翔认为，只见蔡英文读出空洞的语言和冗长的“政绩”，双十演讲只剩“三空”，用“了无新意”评论都显多余。他更反问，“空污东厂和两岸对抗难道不是回头路？”

据台湾《联合报》报道，游梓翔说，双十不是520，这是个有特殊历史意涵和两岸连结的日子。面对两岸困局，大家当然想听到点“新意”，但谁认真谁就输了。两年多已过去，还有多少人记得“三新”或是“四不”？今年文青想出的新词是“求稳、应变、进步”，这比“三新”和“四不”更厉害，是个“三空”。

“三空”背后反映的是“三坏”。游梓翔说，两年多来，台湾其实是“不稳、剧变和退步”，除了在看板上取代双十，“台湾共好”实在很难在生活中找到。

游梓翔表示，蔡英文说“国家要进步，就不能走回头路”，并提到了“年金改革”、“非核家园”和“转型正义”。但蔡英文没回答的是，重启核二、深澳燃煤算不算能源政策的回头路？促转会的东厂争议算不算是转型正义的回头路？最近陆委会对大陆惠台措施，使出各种阻挡作为，是不是走回了“戒急用忍”的回头路？两岸最近的敌对态势，是不是走回了陈水扁时代对抗的回头路？

游梓翔说，空气污染、打压异己、限制交流、两岸对抗，这些许多民众不希望走回头路的，蔡英文的回头路却走得不亦乐乎。但很多事大家非常希望走“回头路”，例如两岸稳定、内部和谐，或是繁荣经济，并在有能力时给军公教应有的照顾，但这些事蔡英文看来是“一去不回头”了。

游梓翔认为，这仍是一篇“讲了等于没讲”的演讲。看见前总统陈水扁对大会邀请扁是“装肖维”的评论，或许勇哥的评论不小心说出了真理。

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