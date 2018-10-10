感慨蔡英文双十致词 马英九：台湾经济状况不值得庆祝

由台湾国民党与多个深蓝团体共同举办的双十节庆祝大会今天（10日）在台北国父纪念馆举行，包括前总统马英九、国民党主席吴敦义、前国民党主席洪秀柱等蓝营要角及新党主席郁慕明与会。马英九致词时说，上午他参加总统府前双十大典，听完蔡英文的致词内容，十分感慨，还说蔡政府自满台湾经济状况良好，根本就“不值得庆幸”。

据台湾《自由时报》报道，马英九表示，虽然蔡政府宣称去年台湾经济成长率2.85%，但现在全球的经济状况都好，是十年来最强劲复苏，况且台湾经济成长率与上一年的3.7%差一大截，在世界各地当中是“后段班”，“不值得庆幸”。

马英九还说，蔡政府认为台湾股市上万点长达三个月，虽然确实与过去相较有进步，但如果与日本、美国、新加坡、香港相比，台湾还是最后一名。

马英九批评蔡政府的能源政策错误，2025年达成非核家园目标，根本做不到，也过于昂贵，“以核养绿”才是对台湾最好的核能政策。

马英九指出，现在两岸关系“冷和平”或“冷对抗”，海基会、陆委会发到对岸的公文都“已读不回”，也影响台湾经济发展影响，冲击观光及农、渔业，许多农、渔民及观光业者都向他诉苦，“希望你们国民党赶快回来”。

他说，国民党没有了不起，只是亲近人民声音，解决人民问题，蔡政府现在愈来愈威权化，台湾是“不自由的民主”，政府滥权伤害民主与自由，民进党全面执政、全面蛮横，大家一定要努力改变台湾。



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