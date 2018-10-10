蔡英文：台美是最坚实盟友与最可靠贸易伙伴

台湾总统蔡英文今天（10日）在总统府接见美国传统基金会创办人佛讷。蔡英文指出，台美伙伴关系不断稳健前进，经贸关系也持续加深。台湾不但是美国最坚实的盟友，也是最可靠的贸易伙伴。

据台湾联合新闻网报道，蔡英文今天在总统府接见华府智库“传统基金会”创办人佛讷（Edwin J. Feulner Jr.）。

蔡英文提到，她上次和佛讷见面，是今年6月一起见证美国在台协会新馆落成，开启台美关系新的一页。

她说，在这个里程碑之后，台美的伙伴关系不断地稳健前进。在上个月，美国国务院再次批准对台军售，最近美国副总统彭斯在演讲时也表达美国肯定台湾的民主成就，支持台湾的国际空间以及对区域安全情势的关注。这些都展现出台美关系的友好，以及双方共同合作捍卫民主，维持印太区域的和平稳定。

蔡英文也说，台美经贸关系持续加深，例如台湾的中油将从美国采购250亿美元（下同，约345亿新元）的液化天然气，台塑石化将在路易斯安纳州投资94亿美元兴建石化园区，鸿海也在威斯康辛州投资100亿美元设立液晶显示器面板厂。

蔡英文进一步指出，台湾的农访团上个月也到美国签署采购意向书。这些具体的行动，都证明了台湾不但是美国最坚实的民主盟友、也是最可靠的贸易伙伴。

蔡总统认为，台美伙伴关系能够不断深化，要感谢许多坚守民主价值的国际友人协助。尤其是佛讷多年来支持台湾；面对未来的挑战，她相信佛讷会继续给民主台湾最大的支持，让下一代可以迈向佛讷当初创办基金会所打造的愿景，也就是一个自由、繁荣、民主的世界。

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