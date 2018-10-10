中国银保监会副主席：人身险未来20年还能保持两位数增长

中国银保监会副主席黄洪今天（10日）在2018中国寿险业十月前海峰会上表示，面对行业面临的重重压力，人身保险业要始终将服从服务高质量发展作为行业今后较长一个时期发展的方向，紧紧围绕中央政策的要求、外部环境的变化、消费者需求的升级等，推动行业进行由内而外的全面转型。

据中国澎湃新闻报道，自改革开放以来，中国的人身保险业取得了令人瞩目的成就，已成为了世界第二大寿险市场，占全球市场份额12%；人身保险保费收入从1982年的160万元增加到2017年的3.2万亿元，以年均49%的增长速度发展。但在另一方面，今年以来，人身保险业出现负增长情况。

黄洪认为，一个行业在经济高速发展后出现短暂的调整是非常普遍的现象，同时经济增速下行、金融去杠杆的影响以及利率上升所带来的人身险产品竞争力的下降也是客观存在的。但是，“此次行业负增长，跟以往的历史上人身保险业出现的多次负增长是有本质区别的。”

一是体现在主动调整、节奏在我，逐步完善了产品和精算监管政策，绝大部分公司积极跟进，主动压缩高费用、高资本消耗业务，行业现金流充足，实现正增长的公司数量在逐步扩大；

二是体现在目标导向、回归保障，过去五年，健康险、意外险基本维持两位数增长，今年新增保费下降的情况下，健康险依然增长了32%；

三是体现在量减质升，价值优化，2018年上半年比2011年负增长时行业的内含价值增速提高了13个百分点，新业务价值提高了4个百分点，结构发生明显变化。

经历此次主动调整，人身保险业将发展得更加健康，风险防范能力和服务实体经济的能力也将有效提升。黄洪预测：“未来20年，人身保险行业还能平均保持两位数的增长速度。”

对于人身险业的发展方式，黄洪谈到，过去是一种高消耗、高成本的发展方式，行业显性成本居高不下，资源配置效率较低、公司人员成本高、管理运营成本高、销售费用高的现象比较普遍，同样影响了保险行业发展的外部环境，行业和社会也为隐性成本付出代价。当前中国市场经济发展已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是人身保险发展和人身保险监管工作新的时代背景。目前，人身保险业现行发展方式在覆盖全生命周期的风险保障、产品质量、发展动力、发展效益等方面与时代要求仍存在差距。

“要深刻认识到服从和服务高质量发展并不是人身保险业的负担，全面转型既是行业必须完成的政策任务也是行业的时代要求和历史使命。”黄洪表示，此次全面转型对全行业是一个凤凰涅磐的过程，需要认识到全面转型要解决行业发展和形势要求适应的理念、理论、制度、机制、政策、监管等一系列问题，是一个系统工程和长期过程，不可能一蹴而就、药到病除。全面转型不是轻松的，是辛苦的，甚至是痛苦的；是攻坚战、更是持久战。所以，要取得全面转型的胜利，不但要有决心，更要有定力；不仅要有科学的战略，更要有灵活的战术，在遵循银保监会关于全面发展战略规划、明确战略定位、保持发展战略相对稳定的基础上，一事一策，因时而动，提高转型战术方案的灵活性、针对性和有效性。



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