大陆批蔡双十演说挑衅 美：鼓励北京台北建设性对话

对于台湾总统蔡英文双十演说，以及中国大陆国台办指蔡演说充斥“两国论”与对抗思维；美国国务院发言人10日表示，稳定的两岸关系为台海两岸、美国与区域带来巨大利益，美方鼓励北京与台北进行建设性对话。

蔡英文双十演说指大陆单方面的文攻武吓和外交打压，伤害了两岸关系，更严重挑战了台海和平稳定的现状。大陆国台办发言人马晓光对此表示，蔡讲话充斥着“两国论”分裂谬论和针对大陆的对抗思维，言论充满敌意与挑衅；马晓光并指民进党是两岸冲突制造者，只会进一步恶化两岸关系。

据台湾联合报报道，对于两岸怪罪对方伤害两岸关系，美方是否忧心两岸关系未来发展？美国国务院一名发言人以背景说明方式，透过电邮回覆指出，美国仍信守“一中政策”，基于美中三公报，以及台湾关系法的责任。

该发言人表示，美国的“一中政策”与台湾关系法有助于确保台海与区域数十年来的和平与稳定；这使美国在与中国大陆建立建设性关系的同时，能与台湾维持强劲的非正式关系。

发言人重申，两岸和平与稳定符合美国的长远利益，台海两岸了解这些利益的重要性，并为建立和平与稳定的基础而努力，至关重要。

他还说，稳定的两岸关系为台海两岸、美国与区域带来巨大利益；美方鼓励北京和台北当局进行建设性对话，寻求台海两岸人民能接受的和平方式解决分歧。

此外，国务院发言人也引述副总统彭斯日前演说内容指出，美国将持续尊重“一中政策”，而诚如三个联合公报及台湾关系法所示，美方永远相信台湾拥抱民主，对所有华人来说，是一条更好的道路。

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