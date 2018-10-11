马英九：绿全面执政 全面蛮横

由松涛社等蓝营团体和国民党举办的“爱国旗爱国家”双十大会，昨天在台北国父纪念馆举行，台湾前总统马英九、国民党主席吴敦义等人致词时火力全开，马英九指出，民进党全面执政，可是“全面蛮横”，让台湾民主愈来愈威权化。吴敦义则说，蔡英文总统是四任民选总统最差的一个，2020年应该下来。

台湾联合报报道，蓝营团体连续三年在国父纪念馆举办双十大会，昨天活动吸引大批民众到场。

马英九昨天一早先到桃园市龟山区陆光新城河滨公园参加双十升旗典礼，他致词表示，政党轮替后台湾面临严重冲击，包括经济低迷、两岸关系冷冻，还有民主制度的冲突，他担心是否会走向“不自由的民主”，也就是一个国家虽定期选举，领导人由选举产生，但选出后，破坏自由民主现象，最近一星期就有两位内阁首长辞职，显见中央政府违法滥权。

到了下午，马英九指出，两岸关系的冷和平、冷对抗，对台湾经济造成非常大的影响，观光产业的“观”变成“关”，产业是凄惨的行业，农业、渔业也都如此。

马英九说，蔡英文当选总统上任后，滥权伤害民主自由，这两年来不管是党产条例、促转条例、拔管桉、观塘藻礁，全面执政，可是全面蛮横。

针对蔡英文指国民党执政时百废待举，吴敦义指出，国民党过去执政八年，中间很长时间是经济成长率创10.63%，反而蔡英文这两年多是四任民选总统以来，交出最差的成绩；而且蔡英文的改革有些是错的，有些是不合条理，有些是违宪。

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