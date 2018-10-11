施政报告评分大跌 林郑：预期之内 不少措施有争议

香港特首林郑月娥昨日（10日）发表任内第二份《施政报告》，但市民对报告评分较去年大跌，以100分满分计，平均只有48.5分，较去年少近14分。

香港明报网报道，林郑月娥今早在电台联播节目中称，“这反应是预期之内”，因为《施政报告》有很多措施，其中不少是有争议的措施，“有一项措施得罪百分之十的人，就会引来不满”，如禁电子烟、填海及取消强积金对冲等，并透露“一向紧密伙伴都有些意见”。

林郑还说，处理较重大议题时需要很长远规划，“如果第二份（任内第二份《施政报告》）都不提出，就没什么机会提到”。

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