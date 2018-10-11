中国发改委发文督察 推动一亿非户籍人口在城市落户

据中国发改委网站消息，发改委近日发布《国家发展改革委办公厅关于督察〈推动1亿非户籍人口在城市落户方案〉落实情况的通知》(下称《通知》)，《通知》称，推动1亿非户籍人口在城市落户，是推进新型城镇化高质量发展的重要任务。

中新网报道，《通知》明确，督察的主要内容是有关部门落实情况，包括各项目标任务的牵头部门出台配套政策和推动改革落地的工作进展情况，改革取得的实质性成效，进展滞后的改革任务及内在原因，下一步整改的政策建议。

此外，还将主要督查各地区落实情况：一是省级有关部门落实情况，特别是在加大对农业转移人口市民化的财政支持力度、建立财政性建设资金对吸纳农业转移人口较多城市基础设施投资的补助机制、建立城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制等方面，取得的实质性成效，进展滞后任务及原因，以及下一步整改措施。

二是城市人民政府落实情况，特别是在放开城市落户限制、建立进城落户农民“三权”维护和自愿有偿退出机制、保障进城落户农民基本公共服务同城同待遇、促进有条件在城镇稳定就业生活的农村贫困人口市民化等方面，取得的实质性成效，进展滞后任务及原因，以及下一步整改措施。

《通知》指出，将运用实地督察与书面督察相结合、集中督察与持续跟踪相结合等方式，建立健全改革督察工作机制。督察方式包括书面督察、实地督察和座谈督察。

早报订户新闻，更多精彩等着您！