港府对美国会报告表遗憾 重申“港独”没讨论空间

就美国“国会及行政当局中国委员会”发表的报告，香港特区政府就报告载列的偏颇结论及失实指控表示遗憾。特区政府重申，外国议会不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。

据香港星岛日报网报道，特区政府强调，自回归以来，香港特别行政区一直严格按照《基本法》的规定实行高度自治、“港人治港”，充分体现“一国两制”得到全面和成功落实，这是国际社会有目共睹。

特区政府重申“港独”不但公然违反《基本法》，更直接损害国家主权、国家安全及领土完整，也有违全面贯彻落实“一国两制”，破坏香港特别行政区在《基本法》列明的宪制与法律基础。特区政府十分重视言论自由，言论自由也受到《基本法》保障，“港独”没有讨论空间。

特区政府一直严格按照“一国两制”、《基本法》及香港法律处理香港事务。报告中所指的“政治筛选”绝不存在。

美国“国会及行政当局中国委员会”发表的报告关注“一国两制”在香港落实。报告认为，香港已遭指控存在政治审查，部分人士因政治理念或党派而被剥夺参选资格，提到香港民族党召集人陈浩天，主张香港独立，遭法院确认不符合资格参加选举。报告还引述多个团体指出，高铁“一地两检”严重削弱了外界对“一国两制”信心。

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