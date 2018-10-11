沪综指早盘一度创近四年新低 市场恐慌情绪弥漫

中国股市沪综指周四早盘一度创下近四年盘中新低，后略扳回一些跌幅。分析师指出，隔夜美股大跌的利空已向亚洲区域扩散，而且人民币汇率跌势不止，A股市场恐慌情绪弥漫。

路透中文网报道，开盘30分钟，沪综指.SSEC报2,655.781点，跌70.055点或2.57%。沪综指开盘报2,643.074点，跌3.04%。开盘不久，沪综指曾跌至2,634.284点，跌破2,638点心理关口，创下2014年11月28日以来新低。

华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，“主要还是因为美股，不过跌幅有点超出预期，2,638点一下子就被跌穿了。”

他还表示，之前美股涨的时候，A股并未跟随，但当前美股大跌，A股就亦步亦趋，显示当前A股市场情绪相当弱。不过2,638点被击破，亦无需极度看空，短期大盘可能还会下跌，但空间已有限。

美国股市周三重挫，标普500指数和道琼工业指数创下2月8日来最大单日跌幅，科技股是重灾区，因美国公债收益率攀升促使投资者规避风险资产。

亚洲股市周四早盘也跟随下挫，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.9%至17个月最低水准。日股日经指数.N225早盘大跌3.2%，可能创3月以来的最大单日跌幅。香港恒生指数.HSI开盘亦下跌3.1%。

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