中美冲突有长期化趋势 赖清德：持续努力稳定金融市场

针对中美贸易战的冲突扩大，引发台股及国际金融市场波动，台湾行政院长赖清德今天上午表示，中美冲突与对抗有长期化趋势，政府相当重视整体情势发展对台湾的可能影响。

据《自由时报》消息，赖清德说，关于近两天金融市场大幅波动，已请政院副院长施俊吉必要时召集中央银行、金管会、财政部等相关财金单位，在稳定金融市场方面仍要持续努力，让台湾社会在这波中美贸易冲突所衍生的各种副作用中，不致受到太大冲击，让台湾社会持续稳定。

他表示，中美冲突与对抗有长期化趋势，政府相当重视整体情势发展对台湾的可能影响，总统蔡英文已召开国安高层会议研议对策，并于昨天国庆演说中公开宣示国家发展方向。

赖清德还说，行政院将秉持蔡英文于昨天国庆演说中所指示，以“求稳、应变、进步”等原则因应，持续强化国家安全、强化经济实力、强化社会安全网，壮大台湾，厚植实力，以提升台湾在国际上的不可替代性，确保台湾永续生存，并且致力维护2300万人民自由民主的生活方式，维持台海和平与区域稳定，让台湾在世界上变得不可或缺，也不可取代。

他强调，危机也是转机，必须要确保台湾产业在全球供应链上的重要角色，并请经济部等相关部会，持续解决五缺问题，欢迎台商能回到台湾投资，如果台商基于客观条件，选择东南亚或其他国家投资，政府也应予以协助。

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