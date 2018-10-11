涉未申报运九辆新加坡装甲车入港 大陆籍船长今获准保释

总值逾1.3亿元（港元，下同，约2300万新元）的九辆水陆两栖的装甲车辆于2016年11月从台湾高雄以船只方式欲运送到新加坡，中途途经厦门及香港，属新加坡注册公司的船只涉嫌未经申报进入香港水域。涉案公司及船长被控非根据及按照许可证输入战略物品罪，案件今于香港区域法院开审，案件押后至下周一再续，以待讨论双方讨论承认事实。涉案船长获准以5000元现金保释外出，期间不得离开香港。

据《星岛日报》消息，被告美国总统轮船私人有限公司（APL CO. PTE LIMITED）及身为涉案船只船长的中国大陆籍被告潘学军被控于2016年11月23日，于香港并没根据及按照工业贸易署署长所发出的进口许可证，输入九辆为军用而特別设计或改装的地面车辆，而有关车辆属香港法例第60G章《进出口（战略物品）规列》附表1及2中所指明的物品。

消息指，首被告美国总统轮船私人有限公司（APL CO. PTE LIMITED）属在新加坡注册成立、已登记的非香港公司，属新加坡公司的代理人，亦属东方海皇航运有限公司（英语：Neptune Orient Lines Limited；缩写：NOL）的子公司。输入香港的物品必须有“进口许可证”，而涉案船只并没有“进口许可证”。

消息称，次被告涉案船只船长潘学军负责掌管全船事宜及指挥货物上下货，潘于2016年11月21日以电邮方式呈交文件，以准备船只可顺利在2016年11月23日于葵青货柜码头泊岸。而海关人员于2016年11月23日登上涉案船只作常规货物检查，证实发现九辆装甲车辆伴以三个货柜箱，由台湾国防部讬运至新加坡国防部，重量为2.2万公斤。该九辆水陆两栖的装甲车辆经过专家检视后，发现能抗地雷爆炸、安装武器及感应武器存在等，亦有螺旋桨装置及水力推动喷射器。

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