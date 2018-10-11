蔡英文：印太国家须加强合作塑造未来

台湾总统蔡英文今天出席第二届“玉山论坛”时表示，亚洲区域正处于历史的关键时刻，全球贸易大国间日益紧张的局势，也给我们带来本世纪前所未有的挑战。对此，印太国家更须加强合作，共同采取行动以塑造我们的未来。

据联合新闻网报道，蔡英文全程以英文演说表示，玉山论坛是一个让我们能以新南向政策，检视台湾跟地区伙伴互动的平台。她在去年第一届玉山论坛强调，一个与外界关系更紧密的台湾，可成为区域合作的动力，“一年后，我们已看到政策成果。”

她说，台湾培育许多区域内最优秀聪明的人才，今年上半年，已有4万1000多名新南向国家学生来台就学，明年政府的目标是招收4万8000名新南向国家学生。过去两年来，新南向国家来台观光的旅客已逾400万人。

据报道，今年玉山论坛共有来自18国、48位国际讲者及亚洲青年领袖出席，包括印度、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南等11个新南向政策国家人士，论坛以“共创区域荣景”为主题，讨论人才培育、医卫合作、区域农业、创新产业、公民社会合作、智库合作、青年领袖、文化共荣等主题。

另外，2014年诺贝尔和平奖得主沙提雅提、美国环保署首席副助理署长西田珍也将与会发表演说。美国在台协会（AIT）表示，西田珍会和台湾环保署、卫福部、教育部和外交部资深官员会面，还会透过国际环境伙伴计划（IEP）推动美台合作。



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