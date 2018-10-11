李克强：宝马在华案例 证明中国“说到做到”

中国总理李克强于昨日上午在中南海紫光阁会见德国宝马集团董事长科鲁格。科鲁格强调：“宝马集团在中国的成功，离不开中国政府稳定的政策环境支持。”

据财新网报道，科鲁格说，“未来在世界任何一个地方看到一辆宝马X3纯电动汽车，都一定是‘中国制造’。我们对此非常骄傲。”李克强回应道：“中国不仅是巨大的市场，也是你们开拓世界市场的战略支撑点”“请你相信，中国对外开放政策不仅不会变，而且开放的力度会更大，开放的水平会更高。”

据报道，科鲁格此次来华，主要是为扩大对华投资，在辽宁沈阳铁西中德高端装备制造产业园建设华晨宝马第三工厂。

“宝马公司是中国政府放宽汽车行业外商来华投资股比限制后的首个受益者，可以说是‘一马当先’。”李克强说，“这也表明中国推进开放不仅是‘说到’，更是踏踏实实地‘做到’。”

科鲁格也对李克强表示，您本人今年7月访问德国期间，与德国总理默克尔在柏林共同见证我们与中方签署合作项目，感谢中国政府和您本人对项目的支持。“宝马公司珍惜在中国的投资机会，我们与中国的合作伙伴共同努力，实现了合作双赢。”科鲁格说。

科鲁格认为，宝马集团把中国作为宝马战略的重中之重。“中国是一个巨大的市场，美国和德国的市场加起来也比不过中国。”科鲁格说，“但在我们的战略中，中国不仅是一个巨大的市场，更将成为一个世界性的生产基地，直接向世界其他市场出口汽车。”

“中国将继续并且长期成为外商投资的热土。”李克强回应说，“你们抓住了中国这个既有巨大市场、又有比较优势的生产基地，希望中德双方合作取得更大成功，继续实现双赢。”

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