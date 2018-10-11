台股逾600档跌停 市值蒸发两兆元

受到美股重挫逾800点影响，台湾股市今日盘中瞬间跌逾668点，创史上单日最大跌点，终场跌660点，收9,806.11点，跌幅6.39%，成交量2053.33亿元（新台币，下同，约91亿新元），连破万点与9,900点关，逾663家上市柜公司跌停，市值蒸发逾两兆元，每位股民平均一天惨亏约20万元，长达台股万点行情经过345个交易日荣景之后，今日破功。

据联合新闻网报道，美股四大指数重挫3至4%引发台股开盘即崩跌，盘中超过600档股票跌停、股市总市值本周已大减约两兆元，台股指数盘中下跌超过650点创史上新高，股市市值面临30兆元失守，股王大立光盘中跌停，权王台积电盘中市值大减约3,500亿元。台股10月以来短短仅八个交易日，就暴跌逾1,200点，正式跌破万点。

“完了！”今早多数投资人心中吶喊，迎接今日股、期市风暴袭击，券商及期货商从业人员一早致电客户，提醒要进行风险控管。8时45分台指期一开盘直坠至10,026点，立即达到砍仓点，卖压一波波涌现，现货开盘后，融资卖压也持续杀出。

市场投资人互相频问“国安基金进场吗？”但指数一路走低跌破9,800点关卡，多空盘中交战激烈，抢短者见苗头不对又杀出，期现货市场同步爆出巨量，中午还没到，台指期交易量往30万口迈进，台股成交量也逼近2,000亿元。

今年黑色10月以来，大盘数由11,006点挫低至今日盘中低点，下跌超过1,200点，跌幅约11%，台股市值减少约3兆元。

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