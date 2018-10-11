北京金融局：正式启动京籍P2P网贷现场检查

北京监管方今日透露，北京地区P2P网贷现场检查工作，目前已正式启动。现场检查的原则为“边查边改、即查即改”，检查的范围是收到整改通知书并且提交自查报告的京籍P2P网贷机构。北京监管方预计将在接下来两个半月的时间内，对辖区内的网贷机构进行全面的现场检查验收。

据《新京报》消息，北京监管方在正式启动P2P网贷现场检查验收工作前，曾召开统一的内部培训会并制定出详细的培训手册。培训对象为参与行政检查的有关人员，主要包括区政府有关部门人员、第三方律师事务所及会计师事务所等中介机构、以及一些抽调的银行机构相关人员。培训手册的内容则明确涵盖，现场检查验收工作的标准与流程要求；在整个现场检查验收过程需要相关检查人员完成的主要工作项目及细节要求。

据参加培训会的人员透露，此次现场检查设立的标准非常严格，监管方将从严掌握。

此前，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合北京银监局，已经对辖区内P2P网贷机构进行过多轮的调研，也曾就机构各自存在的问题下发过整改意见书。但据消息称，相关的调研活动并非是对网贷机构的现场检查验收，不能与当前启动的现场检查工作等同而视。北京本次正式启动的P2P网贷现场检查验收，将按照中国统一的108项问题清单的规定来逐项执行。

值得注意的是，在9月7日北京金融局曾发布《自律检查、行政核查材料清单》，其中明确要求京籍P2P网贷机构提交“反洗钱和反恐怖融资制度”的文件清单。据悉，长期以来，北京地区对辖区内各类互金机构的“反洗钱和反恐怖融资”制度建设即设有相关要求。10月10日三部委发布的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，则将互金行业全面纳入反洗钱监控体系。

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