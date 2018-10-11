台党产会将严审中影投资计划 每二个月须提报营运支出

台湾行政院党产会星期二（9日）认定中影公司为国民党附随组织后，今天上午邀集中影协商。党产会发言人施锦芳会后表示，未来中影所需的营运经费采两个月提报一次，由党产会召开委员会审议。至于中影提到有多项投资计划已在洽谈，银行融资盼能如期拨付，党产会则请中影尽快提出投资计划。

据《自由时报》消息，施锦芳表示，包括中影的“中台湾影视基地”OT案，中影梅花戏院的整修，还有与学校的建教合作案，相关计划不可能现在才开始，一定讨论了很长一段时间，已要求中影公司尽早提报相关计划内容，由党产会审议。

中影公司总经理林坤煌表示，不管是中影、还是辖下戏院的营运，费用未来都必须呈报给党产会审议，“我们当然不喜欢这样，但他们还是要这样”，中影会尊重政策。

不过，中影将提出行政救济。对此，施锦芳表示，尊重中影公司后续提出行政救济权利，但党产会也会在符合党产条例、社会公义的前提下给予营运协助，除了要求中影16日前提报本月所需的营运经费外，也一并要求提报11、12月所需支出的预算规模，由党产会审议，未来采取两个月核报一次。

施锦芳强调，与中影公司首次的见面能有这样的沟通结果给予肯定，也能让党产会委员更加了解现阶段中影的营运内容、规模，因为多沟通有助于加速审议，不至于影响中影公司的运作。

党产会未来将进一步召开中影资产是否命其移转为国有的听证会，施锦劳说，中影会认定为附随组织主要是资产来源来自日产，党产会就此已做过调查。不过，因资产经变形转换，经营者也改变，中影被推定不当取得的财产，党产会将进一步认定用资产返还是股权返还，后续要进一步财务调查，委员会才能够做讨论。



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