崔永元微博长文举报北京朝阳警方不作为

中国央视前主播崔永元昨晚（10日）9时25分，在其新浪微博“小崔读书汇”发布长文《举报公安》，举报北京朝阳警方不作为。

崔永元的举报文章是致北京市公安局警务督察总队，称自2013年起，他因反对转基因滥种、揭发范冰冰冯小刚华谊兄弟偷逃税等，遭到相关利益集团和水军的无耻漫骂诬蔑污辱，甚至人身安全受到威胁，连留学海外的女儿信息也被公开，安全无保障。他因为相信法律公平公正，相继向公安机关报：退役军人徐勇凌威胁鼓动杀人案、黄毅清严重侵犯隐私案、黄毅清诬告陷害案等刑事案件，及新近发生的网民“老369”严重诽谤案。

崔永元称，到目前为止，只有退役军人徐勇凌威胁杀人案以警局调解我善意原谅做了了结。而反映的其他问题迟迟未予答复、立案受理，违法犯罪嫌疑人黄毅清、“老369”等居然以天为单位每天污辱诽谤威胁。

崔永元在文末恳请北京市公安局警务督察总队查明案件事实，督促北京市公安局朝阳分局及新源里派出所尽快立案审查，还守法公民以公道。并称，“装也要装出积极作为的样子，给中国法律一点面子。”

另据台湾联合新闻网报道，崔永元的微博长文昨晚发布后不到半小时，一度被删除。点击文章标题，只见“文章已删除”字样。但已有不少网友将文章截图，再转载出去。一度被删的文，一个多小时后又能在微博上点击浏览。

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