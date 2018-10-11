指中方试图影响美商界领袖 商务部：美企业家自有评判

针对美方指责中方试图影响美商界领袖，“鼓励”他们谴责美贸易行为的指控，商务部发言人表示，对上述不实指控，美国企业家心中自有评判。

据《环球时报》报道，商务部发言人高峰今日在商务部例行发布会上表示，“中国不愿打贸易战，但对于美方挑起并不断升级的贸易战，中国为保护自身利益，维护多边贸易体系，不得不作出反制，措施是理智和克制的，但无意干涉美国内政。”

“中国对于美国企业和企业家始终是欢迎的，至于中方是否对他们施加了影响，他们自有评判。据我们了解，倒是有不少美国商界领袖不赞成美国对中国产品加征关税，但因为忌惮会被美国政府打压，现在不敢发声。我不知道美国政府是否采取了什么威胁的方式，”高峰表示。

据报道，美国领导人此前发表讲话，声称中国政府对美方采取的强硬立场“回应恶劣”，不仅通过打击总统“票仓”等方式干涉美国内政和选举，还试图影响美商界领袖，以威胁方式鼓励他们谴责美贸易行为。

自1987年中国开始统计直接利用外资数据以来，中国共吸引外资达20，026亿美元。其中，美国企业在华投资813.6亿美元，占比4.06%。

根据此前中方发表的中美贸易摩擦白皮书，经过近40年发展，中美经济深度融合、相互依赖。双边贸易规模已达到7000亿美元，双向投资存量超过2300亿美元，美资企业在华年销售收入7000亿美元，利润超过500亿美元。中美双方的共同利益远大于分歧。

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