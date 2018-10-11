传海航继续抛售海南土地

那个被海航集团耗资千亿打造的称为“明星项目”的大英山CBD项目，还在继续卖地。

据澎湃新闻网报道，海航集团在海南大英山CBD项目中的D01地块和D10地块，以及海航豪庭南苑三区的C13和C14地块都在寻找买家，这四宗地块均位于大英山CBD商圈，紧邻国兴大道。

其中，海航中心D01地块项目还未动工，使用年限剩余44年，占地面积26121.11平方米，D10地块的使用年限剩余37年，占地面积25942.86平方米，建筑面积280290平方米，项目由办公和商业构成，目前项目尚未建成，评估价值为9.1亿元（人民币，下同，约1.6亿新元）。

C13地块占地面积26357.79平方米，建筑面积226512.12平方米，使用年限剩余37年，项目由住宅、公寓和商业街构成。目前项目尚未动工，但已内部认筹两栋公寓楼（约40%的公寓），该地块的评估价为9.1亿元。

C14地块占地面积15524.81平方米，建筑面积100469.04平方米，使用年限剩余69年，项目由住宅和商业构成，项目尚未动工，但已经内部认筹完毕，评估价值为3.2亿元。

据了解，四个项目土地总面积约9.4万平方米。除了D01地块没有给出评估值之外，其余三个项目总计评估值为21.4亿元。此前，富力地产曾公告，公司全资附属公司海南富力与海航地产集团将合作开发大英山CBD的部分项目，合作价款约57亿元。富力和海航合作的项目为D16和B18两个地块。

大英山CBD是海航地产耗资千亿打造的明星项目，核心区域的总投资约1500亿元，总用地面积约8440亩，核心区域用地面积约3000亩，区域内共有16个项目。大英山CBD是海航地产倾力打造的城市综合体项目，是海南省首个经政府批复认定的中央商务区，经过近十年的开发建设已初具规模，成为海口市中心唯一配套成熟的大规模地块集中区。

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