浙江乐清非洲猪瘟疫区解除封锁 目前四个疫区均已解除

中国农业农村部10月10日接到浙江省农业厅报告，经评估验收合格，浙江省乐清市非洲猪瘟疫区解除封锁。

据《新京报》消息，在此之前，9月29日辽宁省沈阳市非洲猪瘟疫区已解除封锁，河南郑州于10月1日零时正式对疫区解除封锁，连云港市非洲猪瘟疫区10月3日解除封锁。而浙江乐清是中国第四个非洲猪瘟疫区。

8月17日，浙江省温州市乐清市畜牧兽医局接到报告，某养殖小区三个养殖户的生猪出现不明原因死亡。截至目前，发病430头，死亡340头。8月22日，经中国动物卫生与流行病学中心(国家外来动物疫病研究中心)确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。

据消息，浙江省乐清市非洲猪瘟疫情发生后，当地按照《非洲猪瘟疫情应急预案》和《非洲猪瘟防治技术规范》要求，采取了封锁、扑杀、消毒、无害化处理等疫情处置措施。疫区内应扑杀生猪扑杀完成后，经六周连续监测排查，疫区内未发现新的病例和监测阳性。

10月9至10日，温州市农业局组织对疫区进行实验室检测和现场评估验收，验收结果符合关于疫区解除封锁的规定，该起非洲猪瘟疫情已被扑灭。当地政府于10月10日15时正式对疫区解除封锁。农业农村部要求当地畜牧兽医部门继续加强疫情监测排查，采取积极的防控措施，防止非洲猪瘟疫情再次发生。



早报订户新闻，更多精彩等着您！