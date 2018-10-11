中农发行前三季度累放贷款超万亿元

中国农业发展银行（简称农发行）副行长孙兰生今日在例行新闻发布会上表示，今年前三季度，全行累放贷款11305亿元（人民币，下同，约2254亿新元），全部投入粮棉收购、脱贫攻坚和乡村振兴等重点领域，精准扶贫贷款额度居金融机构第一。

据新华网报道，孙兰生说，截至9月末，农发行的贷款余额突破5万亿元，比年初增长7.61%。9月末不良贷款率0.83%，资产质量处于同业较好水平；实现拨备前利润482亿元，经营效益保持稳定。

对于如何防范化解风险，提升发展质量，孙兰生说，农发行作为政策性银行，对风险防控应有更高的站位、更宽的视野和更严的标准，要着重加强三方面工作：一是加快推进全面风险管理体系建设；二是加强内控管理，强化机制建设；三是加强风险防控能力建设，强化风控科技支撑，培育稳健合规的风险文化，提升风控专业能力，加强信贷队伍建设。

据了解，为确保高质量发展的总要求落到实处，农发行找准农业农村整体发展中的突出短板和薄弱环节，发挥好政策性银行保重点、补短板、强弱项、惠民生的作用。同时，农发行强化支农功能，在产品、资金、技术等方面打造硬实力，在体制机制上提升软实力，着力提高全要素生产率。



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